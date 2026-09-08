AGENDA · Le Blanc
Visite du palais de justice du Blanc, Palais de justice du Blanc, Le Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice du Blanc · Le Blanc
Informations pratiques
Visite du palais de justice du Blanc Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Palais de justice du Blanc Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Découvrez l’histoire judiciaire du Blanc au sein de l’ancien palais de justice.
Palais de justice du Blanc 44 rue de la république, 36300 le blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire
Découvrez l’histoire judiciaire du Blanc au sein de l’ancien palais de justice.
© Région Centre – Inventaire général, ADAGP
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