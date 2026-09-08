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Visite du palais de justice du Blanc, Palais de justice du Blanc, Le Blanc

samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice du Blanc · Le Blanc

Visite du palais de justice du Blanc, Palais de justice du Blanc, Le Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais de justice du Blanc
Adresse
44 rue de la république, 36300 le blanc
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre

Visite du palais de justice du Blanc Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Palais de justice du Blanc Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Découvrez l’histoire judiciaire du Blanc au sein de l’ancien palais de justice.

Palais de justice du Blanc 44 rue de la république, 36300 le blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire
Découvrez l’histoire judiciaire du Blanc au sein de l’ancien palais de justice.

© Région Centre – Inventaire général, ADAGP

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