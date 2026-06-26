Visite du parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge Le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge paris
Visite du parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge Le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge paris dimanche 23 août 2026.
23 Août 15H00 Visite du parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge
Pendants l’entre-deux-Guerres plus de 60 parcs et jardins
prennent vie dans la Capitale. Tous sont géométriques et souvent réalisés par
des architectes, c’est la période art déco.
Le spectaculaire n’est pas recherché. On désire offrir des promenades pour tous.
L’accessibilité est une priorité. L’activité sportive est encouragée. Les
plantations sont régulières et souvent des tailles répétées maintiennent les
volumes. Les éléments bâtis, édicules, divers grilles et l’aire de jeux pour
les enfants sont typiques de cette période.
Rendez-vous : entrée du jardin, avenue Debidour, métro
Pré-Saint-Gervais
Visite du plus grand parc Art déco de la capitale, avec ses nombreux édicules et plantations typiques de l’entre-deux guerres.
Le dimanche 23 août 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-23T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T15:00:00+02:00_2026-08-23T16:30:00+02:00
Le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge 5 avenue Debidour 75019 accueil à l’entrée du jardinparis
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