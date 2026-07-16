évènement, avec virgule, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
jeudi 13 août 2026 · Cité des sciences et de l'Industrie · Paris
Informations pratiques
évènement, avec virgule Jeudi 13 août, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T15:00:00+02:00
évènement, avec virgule
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
évènement, avec virgule
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