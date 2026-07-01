Visite du parc & du jardin du château de La Tourlandry, Le château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Visite du parc & du jardin du château de La Tourlandry 19 et 20 septembre Le château de La Tourlandry Maine-et-Loire

7 € par personne — gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Visite en continu sur les horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sous le regard du temps, 10 ans de parc et jardin en mouvement

Cette visite libre invite les visiteurs à découvrir l’évolution paysagère du domaine depuis 2016, à travers une approche croisant patrimoine, botanique et lecture du paysage.

Après dix années de plantations et de reforestation, le parc se présente en 2026 dans une phase de repos végétal, propice à l’observation, à la compréhension des cycles naturels et à la mise en valeur de la biodiversité accueillie sur le site.

La visite s’articule autour de plusieurs propositions complémentaires :

• L’exposition éphémères 2026 « Sous le regard du temps, dix ans de parc et jardin en mouvement » de vues et d’images avant/après, permettant d’apprécier l’évolution du perma parc et du paysage du château ;

• Un audioguide consacré au patrimoine vert du château et aux sciences du végétal au XIXe siècle ;

• L’animation ArboriFolia, inspirée des traditions celtes et gauloises, invitant les visiteurs à identifier leur arbre totem parmi les essences du parc.

Le château de La Tourlandry La Tourlandry, Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou 49120 La Tourlandry Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)7 60 42 65 63 https://chateaudelatourlandry.org/ https://www.chateaudelatourlandry.fr/ Stationnement à proximité de l’Eglise Saint-Vincent de La Tourlandry

Sous le regard du temps, 10 ans de parc et jardin en mouvement

©ChâteaudeLaTourlandry