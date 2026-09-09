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Visite du parc et du château du Breuil, Château du Breuil, Le Breuil

samedi 19 septembre 2026 · Château du Breuil · Le Breuil

Visite du parc et du château du Breuil, Château du Breuil, Le Breuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château du Breuil
Adresse
142 rue du Creusot, 71670 Le Breuil
Ville
71670 Le Breuil
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Entrée libre

Visite du parc et du château du Breuil 19 et 20 septembre Château du Breuil Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le château du Breuil et son parc lors d’une visite libre !

Château du Breuil 142 rue du Creusot, 71670 Le Breuil Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 01 44 52 37 373 http://www.sgdf.fr Le château du Breuil est un centre national de formation des scouts et guides de France situé en Saône-et-Loire. Il comprend un parc de 8 hectares de verdure, un château et un pavillon.
Le château, de style Renaissance, fut restauré au XVIIIe siècle. À la mort du vicomte d’Orcières, ses héritiers le vendirent à la famille Schneider, en 1912.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le château du Breuil et son parc lors d’une visite libre.

© SGDF

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