Visite du Parc Monceau Parc Monceau PARIS
Visite du Parc Monceau Parc Monceau PARIS mardi 21 avril 2026.
21/04/2026 14h30 Le Parc Monceau
Œuvre d’un prince extravagant, redessiné sous le Second Empire, le parc Monceau
a servi depuis sa création, de modèle pour les tableaux de nombreux peintres,
tels que Monet et Caillebotte, attirés par ses vallonnements et ses frondaisons.
Il continue à charmer le promeneur actuel avec ses ruines romantiques et la
diversité de ses arbres et arbustes dont certains sont exceptionnels, comme le
platane d’Orient, planté en 1814, le Ginkgo, le Noyer noir, ou encore, le
l’oranger des Osages.
Rendez-vous :
entrée du parc, boulevard de Courcelles, métro Monceau
Découverte du patrimoine vert parisien au cœur d’un quartier emblématique.
Le mardi 21 avril 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00
Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS
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