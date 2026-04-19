Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du Parc Monceau Parc Monceau PARIS

Visite du Parc Monceau Parc Monceau PARIS

Visite du Parc Monceau Parc Monceau PARIS mardi 21 avril 2026.

Lieu : Parc Monceau

Adresse : 35, boulevard de Courcelles

Ville : 75008 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

21/04/2026 14h30 Le Parc Monceau

Œuvre d’un prince extravagant, redessiné sous le Second Empire, le parc Monceau
a servi depuis sa création, de modèle pour les tableaux de nombreux peintres,
tels que Monet et Caillebotte, attirés par ses vallonnements et ses frondaisons.
Il continue à charmer le promeneur actuel avec ses ruines romantiques et la
diversité de ses arbres et arbustes dont certains sont exceptionnels, comme le
platane d’Orient, planté en 1814, le Ginkgo, le Noyer noir, ou encore, le
l’oranger des Osages.

Rendez-vous :
entrée du parc, boulevard de Courcelles, métro Monceau

Découverte du patrimoine vert parisien au cœur d’un quartier emblématique.
Le mardi 21 avril 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00

Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles  75008 PARIS
visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature


Afficher la carte du lieu Parc Monceau et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)