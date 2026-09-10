Visite du patrimoine de la commune, Église Saint-Michel, Craon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Craon
Informations pratiques
Visite du patrimoine de la commune 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous pourrez découvrir plusieurs lieux et expositions au cœur du bourg.
L’église Saint-Michel accueillera une exposition consacrée au parcours des soldats morts pour la France, en lien avec le monument aux morts.
La chapelle de Vieillemont, l’ancienne prison et le four à pain situés rue des Jardins, le parc du couvent rue des Porches, ainsi que le pigeonnier rue des Pigeonniers seront également ouverts à la visite.
Une exposition de chapeaux et la reconstitution d’une salle de classe seront présentées à la mairie.
Église Saint-Michel 1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549512244
Vous pourrez visiter :
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