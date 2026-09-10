UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Craon

Visite du patrimoine de la commune, Église Saint-Michel, Craon

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Craon

Visite du patrimoine de la commune, Église Saint-Michel, Craon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Michel
Adresse
1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France
Ville
86110 Craon
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite du patrimoine de la commune 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir plusieurs lieux et expositions au cœur du bourg.

L’église Saint-Michel accueillera une exposition consacrée au parcours des soldats morts pour la France, en lien avec le monument aux morts.

La chapelle de Vieillemont, l’ancienne prison et le four à pain situés rue des Jardins, le parc du couvent rue des Porches, ainsi que le pigeonnier rue des Pigeonniers seront également ouverts à la visite.

Une exposition de chapeaux et la reconstitution d’une salle de classe seront présentées à la mairie.

Église Saint-Michel 1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549512244
Vous pourrez visiter :

©

À voir aussi à Craon (Vienne)