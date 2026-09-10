Visite libre d’un pigeonnier et mise en chauffe d’un four à pain, Pigeonnier, Craon

Informations pratiques

Visite libre d’un pigeonnier et mise en chauffe d’un four à pain 19 et 20 septembre Pigeonnier Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à la mise en chauffe du four à pain et apportez vos aliments pour les faire cuire sur place.

À l’heure du déjeuner, chacun pourra partager les préparations réalisées. Des tables et des chaises seront mises à disposition.

Des broyés seront également proposés à la vente.

Profitez enfin de votre venue pour visiter le pigeonnier.

Pigeonnier 5 rue des Pigeonniers 86110 Craon Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise en chauffe du four à pain avec possibilité de venir faire cuire des aliments. Possibilité de partager les cuissons de chacun le midi sur place (chaises et tables à disposition)

©