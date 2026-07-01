Visite du Pavillon des Indes, Le pavillon des Indes, Courbevoie

Informations pratiques

Visite du Pavillon des Indes 19 et 20 septembre Le pavillon des Indes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vestige de l’Exposition universelle de 1878 au centre du quartier d’artistes, le Pavillon des Indes est inscrit comme monument historique depuis 1987. Des médiateurs seront présents pour vous accompagner dans votre visite.

Le pavillon des Indes 140 Bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, France Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 0171057792 https://www.ville-courbevoie.fr/2790/le-pavillon-des-indes.htm Auparavant une demeure, le pavillon des Indes a aujourd’hui deux fonctions :

La partie en bois est un espace muséal accessible au public sur réservation, tandis que la partie en brique est une résidence d’artiste.

Ainsi, l’espace respecte la vocation d’origine puisqu’il était l’atelier de l’artiste peintre Georges Achille-Fould.

La restauration de l’ensemble permet d’avoir une préservation du patrimoine ancien tout en étant un lieu de création et de soutien à l’art contemporain. M° / RER La Défense M° Pont-de-Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

Visite libre

© Courbevoie _ Yann Rossignol