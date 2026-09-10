Visite du phare de Kermorvan, Phare de Kermorvan, Le Conquet

Informations pratiques

Visite du phare de Kermorvan 19 et 20 septembre Phare de Kermorvan Finistère

Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé : 13 ans et + : 3,5€, 5-12 ans : 2,5€, – de 5 ans : gratuit. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du phare de Kermorvan : un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise.

Une animation immersive dans la chambre du gardien est également comprise dans votre billet.

Phare de Kermorvan Phare de Kermorvan, 29217, Le Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne 06 86 31 03 47 https://www.pays-iroise.bzh/loisirs/patrimoine/33911-phare-kermorvan-le-conquet-le-phare-a-terre-le-plus-a-l-ouest https://www.leconquet.bzh/webcam-le-conquet-phare-de-kermorvan/ Phare Kermorvan (Le Conquet) : Phare à terre le plus à l’ouest de France !

Construit en 1849 sur un rocher à la proue du Finistère, le phare de Kermorvan était jusqu’ici fermé au public.

Restauré cette année pour accueillir les visiteurs, il offre un panorama unique sur la mer d’Iroise et l’archipel de Molène.

Les visiteurs les plus chanceux pourront également observer les dauphins…!

Situé à l’extrémité de la presqu’île du même nom, réputée pour ses très belles balades, le phare de Kermorvan est un lieu privilégié qui offre une vue imprenable sur la mer d’Iroise. Après avoir gravi ses marches, le port du Conquet, la pointe Saint-Mathieu, les îles et le phare Trezien se dessineront devant vous.

Il mesure 20 mètres de haut et son feu a une portée de 22 milles (soit environ 40 km). Stationnement possible sur la presqu’île jusqu’à l’isthme. Puis cheminement à pied (environ 12 mn jusqu’au phare). Accès PMR malheureusement impossible.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Kermorvan.

© Léa Lr