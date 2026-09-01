Visite du Poste Électrique de Veyrac Yssingeaux
samedi 19 septembre 2026 · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Visite du Poste Électrique de Veyrac
Rue des Fenaisons RV à Veyrac Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les équipes de RTE gestionnaire du réseau de transport d’électricité vous ouvrent les portes de cette installation pour en découvrir le fonctionnement. Vous explorerez les coulisses de cet aménagement.
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Rue des Fenaisons RV à Veyrac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The teams at RTE—the electricity transmission system operator—invite you to tour this facility and learn how it works. You’ll get a behind-the-scenes look at this facility.
L’événement Visite du Poste Électrique de Veyrac Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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