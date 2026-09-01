Informations pratiques

Yssingeaux

Visite du Poste Électrique de Veyrac

Rue des Fenaisons RV à Veyrac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les équipes de RTE gestionnaire du réseau de transport d’électricité vous ouvrent les portes de cette installation pour en découvrir le fonctionnement. Vous explorerez les coulisses de cet aménagement.

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Rue des Fenaisons RV à Veyrac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The teams at RTE—the electricity transmission system operator—invite you to tour this facility and learn how it works. You’ll get a behind-the-scenes look at this facility.

L’événement Visite du Poste Électrique de Veyrac Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire