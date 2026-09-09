Visite du Prieuré, Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence
samedi 19 septembre 2026 · Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE · Val-d'Erdre-Auxence
Informations pratiques
Visite du Prieuré 19 et 20 septembre Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Datant du XIIe siècle, ce prieuré comprend une chapelle, un corps de bâtiment avec de larges fenêtres entourées de tuffeau blanc et une tour escalier, ce qui lui donne un aspect de petit château.
Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Val-d’Erdre-Auxence 49370 Villemoisan Maine-et-Loire Pays de la Loire
Datant du XIIe siècle, ce prieuré comprend une chapelle, un corps de bâtiment avec de larges fenêtres entourées de tuffeau blanc et une tour escalier, ce qui lui donne un aspect de petit château.
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