Visite du Prieuré, Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence

Informations pratiques

Visite du Prieuré 19 et 20 septembre Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Datant du XIIe siècle, ce prieuré comprend une chapelle, un corps de bâtiment avec de larges fenêtres entourées de tuffeau blanc et une tour escalier, ce qui lui donne un aspect de petit château.

Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Val-d’Erdre-Auxence 49370 Villemoisan Maine-et-Loire Pays de la Loire

Datant du XIIe siècle, ce prieuré comprend une chapelle, un corps de bâtiment avec de larges fenêtres entourées de tuffeau blanc et une tour escalier, ce qui lui donne un aspect de petit château.

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