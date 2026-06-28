Visite du Quai, Le Quai, Angers

Informations pratiques

Visite du Quai Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 15h00 Le Quai Maine-et-Loire

30 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 19 SEPT. 11H, 13H ET 15H (1H15) / GRATUIT SUR RÉSERVATION au 02 41 22 20 20 ou rp@lequai-angers.eu

/ + 6 ANS

Visites commentées du Quai.

Le Quai Cale de la Savatte Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 22 20 20 »}, {« type »: « email », « value »: « rp@lequai-angers.eu »}] [{« link »: « mailto:rp@lequai-angers.eu »}]

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

©LEQUAI