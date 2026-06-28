UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Visite du Quai, Le Quai, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Le Quai · Angers

Visite du Quai, Le Quai, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Quai
Adresse
Cale de la Savatte Angers
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
30 personnes max

Visite du Quai Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 15h00 Le Quai Maine-et-Loire

30 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 SEPT. 11H, 13H ET 15H (1H15) / GRATUIT SUR RÉSERVATION au 02 41 22 20 20 ou rp@lequai-angers.eu
/ + 6 ANS
Visites commentées du Quai.

Le Quai Cale de la Savatte Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 22 20 20 »}, {« type »: « email », « value »: « rp@lequai-angers.eu »}] [{« link »: « mailto:rp@lequai-angers.eu »}]
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

©LEQUAI

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)