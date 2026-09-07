Visite du quartier Vienot à la Légion étrangère, Musée de la Légion étrangère, Aubagne

Informations pratiques

Visite du quartier Vienot à la Légion étrangère 19 et 20 septembre Musée de la Légion étrangère Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à une visite du quartier Vienot comprenant le monument aux morts, la bastide/château de la Demande.

Le Quartier Vienot est exceptionnellement ouvert à la visite lors du weekend des Journées Européennes du Patrimoine. Accompagné de médiateurs, vous découvrirez le cœur de la Maison Mère de la Légion étrangère, vous apprécierez l’histoire et les intérieurs du château de la Demande ainsi que le majestueux Monument aux Morts situé au bout de la Voie sacrée.

Musée de la Légion étrangère Chemin de la Thuiliere, 13400 Aubagne, France Aubagne 13400 Camp Major Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181096 https://www.legion-etrangere.fr/mdl/pages_dossier.php?id=72&titre=Musee-de-la-Legion-etrangere [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/preparer-son-sejour/agenda-sorties/jep-visite-du-quartier-vienot-a-la-legion-etrangere-aubagne-fr-5124527/ »}] Collections uniques au monde regroupant tous les uniformes authentiques de légionnaires depuis la création de la Légion Etrangère en 1831. Collections illustrant l’histoire de la légion étrangère. Accessibilité : au croisement CD2/chemin de la Thuilière. Sortie d’autoroute à moins de 5 km. Accessible par train depuis Marseille Saint Charles ou Blancarde vers Aubagne, Toulon ou Cassis. Et par le bus 100, gratuit, arrêt « Ligrières ». Accès PMR. Parking gratuit.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à une visite du quartier Vienot comprenant le monument aux morts, la bastide/château de la Demande.

© Musée de la Légion étrangère