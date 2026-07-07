Visite du Rucher de Nanou Le Rucher de Nanou Saint-Maurice-sur-Moselle
mardi 7 juillet 2026 · Le Rucher de Nanou · Saint-Maurice-sur-Moselle
Informations pratiques
Saint-Maurice-sur-Moselle
Visite du Rucher de Nanou
Le Rucher de Nanou 12 rue du Mont Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Jeudi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30
Visite guidée du rucher et dégustation de miel. Sur réservation.Tout public
0 .
Le Rucher de Nanou 12 rue du Mont Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 49 61 24 12
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English :
Guided tour of the apiary and honey tasting. Reservations required.
L’événement Visite du Rucher de Nanou Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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