Visite du Rucher de Nanou Le Rucher de Nanou Saint-Maurice-sur-Moselle

mardi 7 juillet 2026 · Le Rucher de Nanou · Saint-Maurice-sur-Moselle

Informations pratiques

Saint-Maurice-sur-Moselle

Visite du Rucher de Nanou

Le Rucher de Nanou 12 rue du Mont Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Jeudi 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30

Visite guidée du rucher et dégustation de miel. Sur réservation.Tout public

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Le Rucher de Nanou 12 rue du Mont Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 49 61 24 12

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English :

Guided tour of the apiary and honey tasting. Reservations required.

L’événement Visite du Rucher de Nanou Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES