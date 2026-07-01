Visite du Séminaire interdiocésain Notre-Dame de l’Espérance, Bibliothèque diocésaine, Orléans

Informations pratiques

Visite du Séminaire interdiocésain Notre-Dame de l’Espérance 19 et 20 septembre Bibliothèque diocésaine Loiret

Toutes les 30 minutes (10 personnes max)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers des futurs prêtres lors de visites guidées animées par les séminaristes eux-mêmes. Des visites immersives pour un échange privilégié. Une expérience unique pour comprendre leur quotidien et leur vocation !

Bibliothèque diocésaine 1 cloître Saint-Aignan 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 06 17 56 95 74 https://bibliothequesdioceses.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeDiocesaineDOrleans?ref=bookmarks;https://www.instagram.com/bd_orleans/ La bibliothèque diocésaine d’Orléans possède plus de 90 000 ouvrages et revues. Spécialisée en sciences religieuses, études bibliques, littérature chrétienne, philosophie, histoire (en particulier histoire locale).

Plongez dans l’univers des futurs prêtres lors de visites guidées animées par les séminaristes eux-mêmes. Des visites immersives pour un échange privilégié.

©Bibliothèque diocésaine d’Orléans