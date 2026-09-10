Visite du site du futur musée maritime, Ancienne Ecole de la marine marchande, Saint-Malo
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Ecole de la marine marchande · Saint-Malo
Informations pratiques
Visite du site du futur musée maritime 19 et 20 septembre Ancienne Ecole de la marine marchande Ille-et-Vilaine
Renseignement et inscription auprès du Guichet Culture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo vous convie à des visites extérieures du futur site du musée en compagnie du conservateur, Philippe Sartori et du chef de projet, Maxime Chaventré.
Ancienne Ecole de la marine marchande rue de la Victoire 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne https://hydromusee.saint-malo.fr/larchitecture-et-la-scenographie/ https://hydromusee.saint-malo.fr/actualites/saint-malo-acquiert-le-site-de-lancienne-ensm/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 40 78 00 »}]
L’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo vous convie à des visites extérieures du futur site du musée
©Pierre-Jérôme Jehel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo 12 septembre 2026
- Parcours Baludik : Saint-Malo, ville en Résistance, JEP 2026 – Esplanade Saint Vincent – Office de Tourisme de Saint-Malo, Saint-Malo 18 septembre 2026
- Visite guidée du site ENSM de Saint Malo, ENSM – Ecole Nationale Supérieure Maritime, Saint-Malo 18 septembre 2026
- Aquamuros Saint-Malo 19 septembre 2026
- Préserver un trois-mâts : gestes, bois et transmission, JEP 2026 – Quai Saint-Louis, Saint-Malo 19 septembre 2026