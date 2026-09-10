Visite du site du futur musée maritime, Ancienne Ecole de la marine marchande, Saint-Malo

Informations pratiques

Visite du site du futur musée maritime 19 et 20 septembre Ancienne Ecole de la marine marchande Ille-et-Vilaine

Renseignement et inscription auprès du Guichet Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo vous convie à des visites extérieures du futur site du musée en compagnie du conservateur, Philippe Sartori et du chef de projet, Maxime Chaventré.

Ancienne Ecole de la marine marchande rue de la Victoire 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne https://hydromusee.saint-malo.fr/larchitecture-et-la-scenographie/ https://hydromusee.saint-malo.fr/actualites/saint-malo-acquiert-le-site-de-lancienne-ensm/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 40 78 00 »}]

L’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo vous convie à des visites extérieures du futur site du musée

©Pierre-Jérôme Jehel