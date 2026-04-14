Visite du site « Le Grand Jardin, un jardin à deux visages », Château du Grand Jardin, Joinville

Visite du site « Le Grand Jardin, un jardin à deux visages » 6 et 7 juin Château du Grand Jardin Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Durant les quatre siècles de son existence, les jardins du site ont connu plusieurs évolutions significatives. De sa création au XVIe siècle à sa réhabilitation il y a quarante ans, en passant par un profond remaniement au XIXe siècle, découvrez les liens étroits qui unissent l’être humain au végétal au travers de l’art des jardins.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/visites-activites/plus-beaux-chateaux/grand-jardin/ Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Durant les quatre siècles de son existence, les jardins du site ont connu plusieurs évolutions significatives. De sa création au XVIe siècle à sa réhabilitation il y a quarante ans, en passant par un…

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