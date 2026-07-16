Visite du sous-sol archéologique de la cathédrale, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans

Informations pratiques

Visite du sous-sol archéologique de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Croix Loiret

Groupe limité à 10 personnes. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis.

20 min. – Sur réservations auprès de l’office du tourisme du 14 au 18 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Lors des travaux d’installation du calorifère de la cathédrale en 1890, des vestiges d’un édifice pré-roman furent découverts sous le transept et le chœur actuel de la cathédrale. Les fouilles archéologiques de 1937 à 1942 révélèrent l’abside de l’édifice roman construit après le terrible incendie de 989, des vestiges d’une mosaïque carolingienne et des constructions d’époque gallo-romaine (IVᵉ siècle). Les sarcophages d’anciens évêques, des XIII et XVIIᵉ siècles furent découverts révélant ainsi des objets sacerdotaux et reliquaires aujourd’hui dans le trésor de la cathédrale. Découvrez les vestiges des premiers édifices élevés sur l’emplacement de la Cathédrale.

Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans.

Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238778750 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] Cathédrale gothique liée à Jeanne d’Arc abritant des émaux byzantins et proposant des visites guidées. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.

Lors des travaux d’installation du calorifère de la cathédrale en 1890, des vestiges d’un édifice pré-roman furent découverts sous le transept et le chœur actuel de la cathédrale.

© mairie d’Orléans