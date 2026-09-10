visite du système défensif et de la lunette d’Arçon, Mont-Dauphin, Mont-Dauphin

Informations pratiques

visite du système défensif et de la lunette d’Arçon 19 et 20 septembre Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez remonter le temps pour découvrir l’ambitieux projet de Vauban, les perfectionnements imaginés par le général Le Michaud d’Arçon et explorer les secrets d’une fortification conçue pour être imprenable.

A noter : bonnes chaussures requises et accès par escaliers.

Mont-Dauphin Lunette Arçon 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 45 42 40 https://www.village-fortifie-montdauphin.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2106052629560400013 »}]

Venez remonter le temps pour découvrir l’ambitieux projet de Vauban, les perfectionnements imaginés par le général Le Michaud d’Arçon et explorer les secrets d’une fortification conçue pour être A…

© Pierre Barrot/Centre des monuments nationaux