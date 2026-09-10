Visite d’une place forte inscrite au Patrimoine mondial, Village fortifié de Mont-Dauphin, Mont-Dauphin

Informations pratiques

Visite d’une place forte inscrite au Patrimoine mondial 19 et 20 septembre Village fortifié de Mont-Dauphin Hautes-Alpes

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Mont-Dauphin vous ouvre ses portes de plus de trois siècles d’histoire. Inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial, la place forte imaginée par Vauban vous réserve des surprises. Suivez-nous pour un voyage au coeur de l’une des plus remarquables fortication de France.

Village fortifié de Mont-Dauphin 1 place Vauban, 05600 Mont-Dauphin, France Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 45 42 40 http://www.place-forte-montdauphin.fr http://www.facebook.com/PlaceForteMontDauphin;http://instagram.com/placeforte_montdauphin [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2106052629560400013 »}] Les fortifications et les bâtiments militaires XVIIe siècle sont accessibles uniquement en visite commentée. Le village fortifié est en accès libre toute l’année.

Mont-Dauphin vous ouvre ses portes de plus de trois siècles d’histoire. Inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial, la place forte imaginée par Vauban vous réserve des surprises. Suivez-nous pour un…

© Isabelle Fouilloy/Centre des monuments nationaux