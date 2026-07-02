Visite du temple bouddhiste et conférence sur la médecine tibétaine, Institut bouddhiste Kadam Tcheu Ling, Bordeaux

Informations pratiques

Visite du temple bouddhiste et conférence sur la médecine tibétaine Dimanche 20 septembre, 14h00 Institut bouddhiste Kadam Tcheu Ling Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Kadam Tcheu Ling Bordeaux vous ouvre les portes de son temple bouddhiste d’obédience tibétaine à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

De 14h à 17h, venez découvrir librement ce lieu de pratique et de méditation de plus de 200 m². Vous pourrez admirer de nombreuses statues de Bouddha, ainsi qu’une remarquable collection de thangkas, peintures bouddhistes traditionnelles, parmi les plus importantes d’Aquitaine. Des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions et vous présenter l’histoire du lieu, la culture tibétaine et les principales notions du bouddhisme.

À 17h, vous pourrez assister à une conférence d’Amshi Bumchung intitulée « Médecine tibétaine : soigner le corps et l’esprit ». Formé à la tradition médicale tibétaine et ancien du Men-Tsee-Khang, l’Institut de médecine et d’astrologie tibétaine du Tibet et de l’Inde, il présentera les fondements de cette médecine millénaire, sa vision de la santé et les moyens de favoriser un vieillissement harmonieux.

Entrée libre.

Renseignements : accueil@kadamtcheuling.org / 07 54 83 63 04

Institut bouddhiste Kadam Tcheu Ling 30-36 rue la mothe, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 54 83 63 04 http://www.kadamtcheuling.org https://www.facebook.com/ktlbordeaux [{« link »: « mailto:accueil@kadamtcheuling.org »}] Le centre bouddhiste tibétain Kadam Tcheu Ling vous invite à découvrir son temple de plus de 200 mètres carrés, riche de nombreuses statues de Bouddhas ainsi qu’une des plus grandes collections de Thankas (peintures bouddhistes traditionnelles) d’Aquitaine.

Centre et temple bouddhistes d’une communauté de laïcs exclusivement bénévoles, gérée par un conseil d’administration élu chaque année, l’institut suit la voie ouverte par le Bouddha transmise par le fondateur, Dagpo Rimpoché et des autres maîtres. Au travers de l’étude, de la réflexion et de la méditation, nous désirons partager le bouddhisme sous sa forme du Mahayana avec tous ceux qui, bouddhistes comme non bouddhistes, veulent gérer leurs difficultés inséparables de l’existence humaine, tout en développant chacun à son rythme, qualités et potentiels pour notre bonheur et celui de tous les autres êtres. Proche gare Saint-Jean. Ligne 31 arrêt Amédée Saint-Germain.

L’association Kadam Tcheu Ling Bordeaux vous ouvre les portes de son temple bouddhiste tibétain à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

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