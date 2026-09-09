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Visite du Temple de Brest, Temple Protestant, Brest, Brest

samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant, Brest · Brest

Visite du Temple de Brest, Temple Protestant, Brest, Brest

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple Protestant, Brest
Adresse
36 rue Voltaire 29200 Brest
Ville
29200 Brest
Département
Finistère

Visite du Temple de Brest Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant, Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre du Temple. Accueil assuré par une équipe de bénévoles.

Temple Protestant, Brest 36 rue Voltaire 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne +33 2 98 44 28 08 https://brestnordfinistere.epudf.org/
Journées Européennes du Patrimoine

©Gunda Dethloff

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