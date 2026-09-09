Visite du Temple de Brest, Temple Protestant, Brest, Brest

Informations pratiques

Visite du Temple de Brest Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant, Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre du Temple. Accueil assuré par une équipe de bénévoles.

Temple Protestant, Brest 36 rue Voltaire 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne +33 2 98 44 28 08 https://brestnordfinistere.epudf.org/

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©Gunda Dethloff