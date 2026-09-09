AGENDA · Brest
Visite du Temple de Brest, Temple Protestant, Brest, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant, Brest · Brest
Informations pratiques
Visite du Temple de Brest Samedi 19 septembre, 14h00 Temple Protestant, Brest Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre du Temple. Accueil assuré par une équipe de bénévoles.
Temple Protestant, Brest 36 rue Voltaire 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne +33 2 98 44 28 08 https://brestnordfinistere.epudf.org/
Journées Européennes du Patrimoine
©Gunda Dethloff
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