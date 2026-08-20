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Visite du temple et découverte des expositions, Temple protestant de Douai, Douai

dimanche 20 septembre 2026 · Temple protestant de Douai · Douai

Visite du temple et découverte des expositions, Temple protestant de Douai, Douai

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple protestant de Douai
Adresse
70 rue de l'hippodrome 59500 Douai
Ville
59500 Douai
Département
Nord

Visite du temple et découverte des expositions Dimanche 20 septembre, 14h00 Temple protestant de Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du temple de Douai inauguré le 16 mai 1901 et découverte des différentes expositions dont « Le protestantisme et la laïcité »

Temple protestant de Douai 70 rue de l’hippodrome 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 07 81 39 88 59 https://douai.epudf.org/ Parking place du Barlet à proximité
Visite du temple de Douai inauguré le 16 mai 1901 et découverte des différentes expositions dont « Le protestantisme et la laïcité »

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