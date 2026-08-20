Visite du temple et découverte des expositions, Temple protestant de Douai, Douai
dimanche 20 septembre 2026 · Temple protestant de Douai · Douai
Informations pratiques
Visite du temple et découverte des expositions Dimanche 20 septembre, 14h00 Temple protestant de Douai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du temple de Douai inauguré le 16 mai 1901 et découverte des différentes expositions dont « Le protestantisme et la laïcité »
Temple protestant de Douai 70 rue de l’hippodrome 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 07 81 39 88 59 https://douai.epudf.org/ Parking place du Barlet à proximité
Visite du temple de Douai inauguré le 16 mai 1901 et découverte des différentes expositions dont « Le protestantisme et la laïcité »
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