Visite du temple et découverte des expositions, Temple protestant de Douai, Douai

Informations pratiques

Visite du temple et découverte des expositions Dimanche 20 septembre, 14h00 Temple protestant de Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du temple de Douai inauguré le 16 mai 1901 et découverte des différentes expositions dont « Le protestantisme et la laïcité »

Temple protestant de Douai 70 rue de l’hippodrome 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 07 81 39 88 59 https://douai.epudf.org/ Parking place du Barlet à proximité

Visite du temple de Douai inauguré le 16 mai 1901 et découverte des différentes expositions dont « Le protestantisme et la laïcité »

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