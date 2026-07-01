Visite du temple protestant de Limoges, Temple protestant, Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Limoges
Informations pratiques
Visite du temple protestant de Limoges 19 et 20 septembre Temple protestant Haute-Vienne
Entrée libre. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
⛪ Temple protestant de Limoges et son parc protégé
Édifié en 1858, ce temple protestant s’ouvre à la visite avec son parc classé en espace végétalisé protégé.
Un lieu de culte et de calme, au cœur d’un patrimoine naturel et spirituel préservé.
Temple protestant 14 rue de la Réforme, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 77 22 06 https://limoges.epudf.org/ Temple situé dans un parc arboré, inauguré en 1858. Transports en commun (ligne 2) et parking à proximité.
⛪ Temple protestant de Limoges et son parc protégé
© P. Hulshof
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges 2 juillet 2026
- Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges 3 juillet 2026
- Fête foraine à Landouge Limoges 3 juillet 2026
- Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges 3 juillet 2026
- Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges 4 juillet 2026