Visite du temple protestant de Limoges, Temple protestant, Limoges

Informations pratiques

Visite du temple protestant de Limoges 19 et 20 septembre Temple protestant Haute-Vienne

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Temple protestant de Limoges et son parc protégé

Édifié en 1858, ce temple protestant s’ouvre à la visite avec son parc classé en espace végétalisé protégé.

Un lieu de culte et de calme, au cœur d’un patrimoine naturel et spirituel préservé.

Temple protestant 14 rue de la Réforme, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 77 22 06 https://limoges.epudf.org/ Temple situé dans un parc arboré, inauguré en 1858. Transports en commun (ligne 2) et parking à proximité.

⛪ Temple protestant de Limoges et son parc protégé

© P. Hulshof