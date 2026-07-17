Visite du temple protestant de Tours, Temple Protestant, Tours

Informations pratiques

Visite du temple protestant de Tours 19 et 20 septembre Temple Protestant Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du temple : édifice de type jésuite, classé aux monuments historiques, ancienne chapelle des Filles de l’Union chrétienne). Il est actuellement utilisé par l’Église protestante unie de Tours qui y célèbre les cultes.

Il possède un orgue dont le buffet aux formes contemporaines originales est remarquable. Il cache de nombreux jeux dont la douceur, la subtilité et la diversité rappellent les instruments construits au XVIIᵉ siècle en Allemagne du Sud. Une présentation avec illustration musicale a lieu le samedi et le dimanche de 17 à 18h.

Temple Protestant 32 Rue de la Préfecture, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247666168 https://touraine.epudf.org Chapelle acquise par les protestants en 1844.

Visite du temple : édifice de type jésuite, classé aux monuments historiques, ancienne chapelle des Filles de l’Union chrétienne).

Claudine Estivin ©