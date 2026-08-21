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Visite du temple Siva Soupramanien de Saint-Benoît, Temple Siva Soupramanien de Saint-Bneoît, Saint-Benoît

dimanche 20 septembre 2026 · Temple Siva Soupramanien de Saint-Bneoît · Saint-Benoît

Visite du temple Siva Soupramanien de Saint-Benoît, Temple Siva Soupramanien de Saint-Bneoît, Saint-Benoît

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple Siva Soupramanien de Saint-Bneoît
Adresse
rue de la marine 97470
Ville
97470 Saint-Benoît
Département
La Réunion
Tarif
Réservation jusqu'au jour J, 15 personnes par visite

Visite du temple Siva Soupramanien de Saint-Benoît Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Temple Siva Soupramanien de Saint-Bneoît La Réunion

Réservation jusqu’au jour J, 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, partez à la découverte du temple Siva Soupramanien à travers une visite qui vous permettra de mieux connaître l’association, les différentes divinités vénérées ainsi que les activités proposées tout au long de l’année.
Le premier lieu de culte se trouvant à l’emplacement du temple a été construit dans les années 1850. A l’origine, il n’y avait qu’un mur en pierre sèche sur lequel était scellé deux calous (roche de bord de mer) qui symbolisaient les divinités Muruga et Ganesh.
Tenue correcte (épaules et jambes couvertes), merci de votre compréhension.

Temple Siva Soupramanien de Saint-Bneoît rue de la marine 97470 Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 06 92 66 08 50 »}] La rue de la Marine a été renommée en chemin Koïlou, en avril 2026. Le nom Koïlou, issu du mot tamoul Kôyil signifiant « temple », fait directement référence au lieu de culte. Il marque également un retour à l’appellation d’origine, contribuant ainsi à la valorisation de l’histoire et de l’héritage culturel du site.
Découvrez l’histoire du temple, son architecture et ses croquis qui font entre autres la richesse de ce lieu.

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