Visite du Théâtre Le Comoedia, Théâtre Comœdia, Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Comœdia · Aubagne
Informations pratiques
Visite du Théâtre Le Comoedia Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Théâtre Comœdia Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de nombreuses célébrités ! Venez les découvrir….
Théâtre Comœdia 13 cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181988 http://www.aubagne.fr/comoedia [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.18.18.87 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aubagne.fr »}]
Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de ! Venez…
© Ville d’Aubagne
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