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Visite du Théâtre Le Comoedia, Théâtre Comœdia, Aubagne

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Comœdia · Aubagne

Visite du Théâtre Le Comoedia, Théâtre Comœdia, Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Comœdia
Adresse
13 cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône

Visite du Théâtre Le Comoedia Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Théâtre Comœdia Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de nombreuses célébrités ! Venez les découvrir….

Théâtre Comœdia 13 cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181988 http://www.aubagne.fr/comoedia [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.18.18.87 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aubagne.fr »}]
Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de ! Venez…

© Ville d’Aubagne

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