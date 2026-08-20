Visite du Théâtre Le Comoedia, Théâtre Comœdia, Aubagne

Informations pratiques

Visite du Théâtre Le Comoedia Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Théâtre Comœdia Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de nombreuses célébrités ! Venez les découvrir….

Théâtre Comœdia 13 cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181988 http://www.aubagne.fr/comoedia [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.18.18.87 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aubagne.fr »}]

Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de ! Venez…

© Ville d’Aubagne