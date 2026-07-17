Visite du Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, tnba – Théâtre national et école, Bordeaux

Informations pratiques

Visite du Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Samedi 19 septembre, 13h30 tnba – Théâtre national et école Gironde

Gratuit. Limité à 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visitez le théâtre et ses coulisses, puis assistez à une répétition ouverte de la pièce en création Une famille pyrénéenne, de la compagnie Toro Toro.

La rencontre se poursuivra par un échange avec le metteur en scène Nans Laborde-Jourdàa.

—

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

tnba – Théâtre national et école 3 Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux, France Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556333660 http://www.tnba.org Le théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (tnba) est créé en 1990 sous l’impulsion de Jean-Louis Thamin qui l’installe dans le Théâtre du Port de la Lune, une ancienne imprimerie. Il est dirigé par Fanny de Chaillé depuis janvier 2024 qui a succédé à Catherine Marnas. Fanny de Chaillé dirige également son école, école supérieure de théâtre, créée en 2007 par Dominique Pitoiset, qui propose une formation professionnelle au métier de comédien, ainsi qu’une classe préparatoire aux concours.

Doté de 3 salles, le théâtre est un lieu de création accueillant une trentaine de spectacles chaque saison. Auteurs contemporains, spectacles jeunes publics, une programmation diversifiée, portant haut la création contemporaine. Tram C – Arrêt sainte-croix.

Visite du théâtre et de ses coulisses suivie d’un accès à la répétition ouverte de la pièce en création _Une famille pyrénéenne_ de la Cie Toro Toro et d’un échange avec le metteur en scène Nans…

© Marc Domage