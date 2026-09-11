Visite du théâtre romain d’Autun, Théâtre romain, maison du gardien, Autun

Informations pratiques

Visite du théâtre romain d’Autun 19 et 20 septembre Théâtre romain, maison du gardien Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Remontez le temps en explorant l’un des sites antiques les plus emblématiques d’Autun : le théâtre romain. Classé parmi les vestiges les plus anciens et les mieux conservés de la ville, ce monument témoigne de la richesse culturelle de la période gallo-romaine. Une visite fascinante pour découvrir son architecture, son histoire et son rôle central dans la vie publique de l’époque.

Théâtre romain, maison du gardien Rue de la Maladière, 71400 AUTUN Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Parking à proximité, rdv devant la maison du gardien (avec les stèles sur sa façade).

Découvrez les secrets d’un des sites les plus anciens d’Autun

©Ville d’Autun