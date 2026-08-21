Visite du trésor de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, Trésor de la Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Visite du trésor de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême Samedi 19 septembre, 14h30, 16h15 Trésor de la Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême Charente

Tarifs : 8€ / 6€ (résidents GrandAngoulême*, carte Passion Monuments*). Gratuit : – 18 ans*, 18-25 ans résidents UE, pers. en situation de handicap* et accompagnateur, demandeurs d’emploi*, cartes Culture, ICOM et ICOMOS*

*sur justificatif

30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visites guidées par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême du Trésor de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême mis en scène par l’artiste plasticien Jean Michel Othoniel

« Un lieu vraiment unique et particulièrement émouvant. Sans doute le plus bel endroit d’Angoulême » Le Monde

Trésor de la Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême 1 Pl. Saint-Pierre, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0545951684 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.angouleme-tourisme.com/patrimoine-culturel/le-tresor-de-la-cathedrale/ »}] Jean-Michel Othoniel artiste de renommée internationale, académicien des Beaux Arts dans la section sculpture, signe l’extraordinaire mise en scène du Trésor de la cathédrale d’Angoulême. Le verre est mis au service d’une œuvre pérenne, spectaculaire, lumineuse et chatoyante. Pour cette création originale, l’artiste a réuni autour de lui de nombreux savoir-faire et artisans d’art : le verrier Matteo Gonet et les Ateliers Loire de Chartres auteurs des 11 vitraux se déployant sur 40 m2 ou bien la célèbre maison Salviati à Murano (Venise) pour la production des 1 523 perles de verre soufflées à la bouche. Un lieu incontournable !

Visites guidées par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême du Trésor de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême mis en scène par l’artiste plasticien Jean Michel Othoniel

© Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême ©2016 Othoniel / ADAGP, Paris.