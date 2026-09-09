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Visite du tribunal de Pontivy, Le Tribunal de Pontivy, Pontivy

samedi 19 septembre 2026 · Le Tribunal de Pontivy · Pontivy

Visite du tribunal de Pontivy, Le Tribunal de Pontivy, Pontivy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Tribunal de Pontivy
Adresse
7 rue du Tribunal 56300 Pontivy
Ville
56300 Pontivy
Département
Morbihan

Visite du tribunal de Pontivy Samedi 19 septembre, 14h00 Le Tribunal de Pontivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le tribunal de Pontivy a été entièrement réhabilité par la Région Bretagne. Le bâtiment et le jardin ont été réaménagés, en lieu d’accueil, de restauration, de réunion, de réception mais aussi en lieu de travail pour le personnel de la Région. Les agents de l’espace territorial Centre Bretagne vous accueilleront pour une visite des lieux.

Le Tribunal de Pontivy 7 rue du Tribunal 56300 Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/une-nouvelle-vie-pour-le-tribunal-de-pontivy/ Lieu emblématique de la ville de Pontivy et témoin de l’urbanisme napoléonien en Bretagne. Parking à proximité ; accès PMR ; restauration au rez-de-chaussée
Le tribunal de Pontivy entièrement réhabilité par la Région Bretagne vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Tribunal Région Bretagne

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