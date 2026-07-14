Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux Labergement-Sainte-Marie
mardi 14 juillet 2026 · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux
Boucherie Paillard Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14 18:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Visite du tuyé suivie d’un film sur la fabrication de saucisse de Morteau et d’une dégustation. .
Boucherie Paillard Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 31 44 boucherie.paillardfreres@orange.fr
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English : Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux
L’événement Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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