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Visite du verger et de la serre, Société d’horticulture de caudéran, Bordeaux

Visite du verger et de la serre, Société d’horticulture de caudéran, Bordeaux

Visite du verger et de la serre, Société d’horticulture de caudéran, Bordeaux samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Société d'horticulture de caudéran

Adresse : 111 rue pasteur, 33200 Bordeaux

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit. Limitée à 10 personnes en même temps.

Visite du verger et de la serre 19 et 20 septembre Société d’horticulture de caudéran Gironde

Gratuit. Limitée à 10 personnes en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du verger et de la serre.

Société d’horticulture de caudéran 111 rue pasteur, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine 33 0628335146 Association proposant des cours de biologie végétale, avec un verger de fruitiers divers comme support d’enseignement.

Des ateliers sont consacrés à la taille trigemme ainsi qu’aux différentes techniques de greffe. Bus ligne 2, arrêt place de l’église (départ place des Quinconces à Bordeaux).
Visite libre du verger et de la serre.

©DR

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