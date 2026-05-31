Visite du verger et de la serre, Société d’horticulture de caudéran, Bordeaux

Visite du verger et de la serre 19 et 20 septembre Société d’horticulture de caudéran Gironde

Gratuit. Limitée à 10 personnes en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du verger et de la serre.

Société d’horticulture de caudéran 111 rue pasteur, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine 33 0628335146 Association proposant des cours de biologie végétale, avec un verger de fruitiers divers comme support d’enseignement.

Des ateliers sont consacrés à la taille trigemme ainsi qu’aux différentes techniques de greffe. Bus ligne 2, arrêt place de l’église (départ place des Quinconces à Bordeaux).

Visite libre du verger et de la serre.

©DR