Visite du village d’Autrey-lès-Gray, Église Saint-Didier, Autrey-lès-Gray

Informations pratiques

Visite du village d’Autrey-lès-Gray 19 et 20 septembre Église Saint-Didier Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’Autrey-lès-Gray lors d’une visite commentée du village.

Rendez-vous sur le parvis de l’église pour découvrir l’histoire et le patrimoine d’Autrey-lès-Gray, dont les origines pourraient remonter à la période romaine. Plusieurs hypothèses sont avancées quant à l’origine de son nom, venez donc les découvrir.

Église Saint-Didier Rue du Général Bouscat, 70100 Autrey-lès-Gray, France Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0134843171

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’Autrey-lès-Gray lors d’une visite commentée du village.

© OT Val de Gray