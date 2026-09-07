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Visite du village d’Autrey-lès-Gray, Église Saint-Didier, Autrey-lès-Gray

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Didier · Autrey-lès-Gray

Visite du village d’Autrey-lès-Gray, Église Saint-Didier, Autrey-lès-Gray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Didier
Adresse
Rue du Général Bouscat, 70100 Autrey-lès-Gray, France
Ville
70100 Autrey-lès-Gray
Département
Haute-Saône

Visite du village d’Autrey-lès-Gray 19 et 20 septembre Église Saint-Didier Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’Autrey-lès-Gray lors d’une visite commentée du village.
Rendez-vous sur le parvis de l’église pour découvrir l’histoire et le patrimoine d’Autrey-lès-Gray, dont les origines pourraient remonter à la période romaine. Plusieurs hypothèses sont avancées quant à l’origine de son nom, venez donc les découvrir.

Église Saint-Didier Rue du Général Bouscat, 70100 Autrey-lès-Gray, France Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0134843171
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’Autrey-lès-Gray lors d’une visite commentée du village.

© OT Val de Gray

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