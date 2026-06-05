Visite du village de Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure
Visite du village de Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure lundi 7 septembre 2026.
Vielle-Aure
Visite du village de Vielle-Aure
VIELLE-AURE Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 14:30:00
fin : 2026-09-07 16:30:00
Date(s) :
2026-09-07
Vielle-Aure, construit au rythme des crues de la Neste, présente un cœur de village joliment préservé et une architecture très caractéristique de la vallée d’Aure. Son église, halte des pèlerins de Saint-Jacques, vous dévoilera ses trésors.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine. .
VIELLE-AURE Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Vielle-Aure, built to the rhythm of the Neste floods, has a beautifully preserved village centre and architecture very characteristic of the Aure valley. Its church, a stopover for pilgrims on their way to Santiago de Compostela, will reveal its treasures to you.
L’événement Visite du village de Vielle-Aure Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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