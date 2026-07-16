Visite d’un atelier de tissage, Maison des canuts, Lyon

Informations pratiques

Visite d’un atelier de tissage 19 et 20 septembre Maison des canuts Métropole de Lyon

Limité à 25 personnes. Tarifs préférentiels : gratuit pour les moins de 11 ans ; scolaires : 6€ ; adultes : 9€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison des Canuts vous propose de pousser les portes de son atelier de tissage !

Pendant cette heure de visite vous aurez l’occasion d’assister à une démonstration sur métier à bras du XIX ème siècle. La visite se poursuit dans une salle de conférence dans laquelle sont explicités les enjeux auxquels est confronté le textile aujourd’hui. Une vision globale sur l’évolution des savoir-faire de la soie depuis l’époque de Louis XIV, jusqu’à aujourd’hui.

Maison des canuts 10, Rue d’Ivry, 69004 Lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 28 62 04 http://maisondescanuts.com [{« type »: « link », « value »: « https://maisondescanuts.mapado.com/ »}] La Maison des Canuts vous entraîne dans la grande aventure de la soierie lyonnaise. Trois salles vous permettent de comprendre le cycle du ver à soie, les travaux de Pasteur sur la pébrine, l’apport social des Canuts. De 1536 à 2015 revisiter cette histoire encore bien vivante aujourd’hui. Métro C, bus C13, 33, 45, S6, S12 : Croix-Rousse / S4 : Maison des Canuts

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison des Canuts vous propose de pousser les portes de son atelier de tissage !

©Myriam Vejus