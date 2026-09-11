Visite d’un hôtel à l’architecture contemporaine, Maison Heler, Metz

Informations pratiques

Visite d’un hôtel à l’architecture contemporaine 19 et 20 septembre Maison Heler Moselle

Modalités : Inscriptions ouvertes dès le 1er septembre 2026 (reservations@maisonhelermetz.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des visites guidées de l’hôtel, d’une durée d’environ 30 minutes, seront organisées le samedi et le dimanche. Trois créneaux sont proposés chaque jour : 15h00, 16h00 et 17h00. Aucune visite n’est prévue le vendredi.

Les groupes seront limités à 15 personnes maximum afin de garantir le confort de la visite. Chaque visite sera commentée par un guide de l’hôtel.

L’inscription est obligatoire.

Maison Heler 31 rue Jacques Chirac, 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « reservations@maisonhelermetz.com »}] La rencontre de quatre hommes autour d’un projet hors du commun : de la construction d’un hôtel fantasmagorique à Metz à la création d’une marque hôtelière internationale moderne et authentique.

Philippe Starck se passionne pour ce projet et conçoit intégralement cet hôtel «hors norme», conçu pour le bien-être et le bonheur de ses hôtes. C’est un lieu qui s’ouvre à la culture, à l’histoire locale, à l’art, au temps pour soi, à l’excellence et aux beaux savoir-faire des hommes et des femmes. Maison Heler est cette maison de famille, tout entière guidée par la joie de vivre. Manfred Heler vous accueille dans sa maison suspendue disposant de 104 chambres et suites spacieuses. Chacune d’elles a été imaginée par le designer Philippe Starck avec pour mot d’ordre l’excellence. Un lieu de vie proposant deux restaurants, deux bars, une salle de fitness, ainsi que 350 m² d’espaces événementiels.

La rencontre de quatre hommes autour d’un projet hors du commun : la construction d’un hôtel fantasmagorique à Metz.

© Julius Hirtzberger