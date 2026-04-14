Visite d’un jardin d’artiste, Jardin d’artiste, Dijon
Visite d’un jardin d’artiste, Jardin d’artiste, Dijon samedi 6 juin 2026.
Visite d’un jardin d’artiste 6 et 7 juin Jardin d’artiste Côte-d’Or
Visite libre | Tarif : 2 € / Gratuit pour les moins de 15 ans | Les chiens ne sont pas acceptés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez visiter ce jardin composé de vivaces, cornus et érables . Vous pourrez découvrir l’atelier de peinture.
Jardin d’artiste 19 Rue Magenta 21000 Dijon Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 67 17 11 60 Ce petit jardin de ville est composé de nombreuses vivaces, d’érables, de cornus. Vous pourrez visiter l’atelier. Bus 5 et 11.
Venez visiter ce jardin composé de vivaces, cornus et érables . Vous pourrez découvrir l’atelier de peinture.
© Benvinda Miguens Velez
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