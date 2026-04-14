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Visite d’un jardin impressionniste, Jardin de Nancy, Roques

Visite d’un jardin impressionniste, Jardin de Nancy, Roques

Visite d’un jardin impressionniste, Jardin de Nancy, Roques samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin de Nancy

Adresse : 2 Rue du Pin Parasol, Roques, 32310, Gers, Occitanie

Ville : 32310 Roques

Département : Gers

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit.

Visite d’un jardin impressionniste 6 et 7 juin Jardin de Nancy Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin privé niché dans la cour d’une vieille bâtisse.
Jardin impressionniste composé de nombreuses vivaces et graminées, aux couleurs subtiles et aux textures variées, ainsi que d’un verger et d’une bambouseraie.

Jardin de Nancy 2 Rue du Pin Parasol, Roques, 32310, Gers, Occitanie Roques 32310 Gers Occitanie 06 08 18 52 15 Jardin privé de 2 hectares niché dans la cour d’une vieille bâtisse, sous un majestueux pin parasol. Jardin impressionniste avec de nombreuses vivaces et graminées aux couleurs subtiles et aux textures variées. Verger, bambouseraie. Potager. entre Condom et Vic-Fezensac sur la D 35, place du village. Parking, animaux non admis.
Jardin privé niché dans la cour d’une vieille bâtisse.

©David Hushion

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