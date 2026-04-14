Visite d’un jardin paysager aux abords d’une ancienne ferme., Jardin du Roc’h, Guénin

Visite d’un jardin paysager aux abords d’une ancienne ferme. 6 et 7 juin Jardin du Roc’h Morbihan

4€ à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du Jardin du Roc’h: un espace paysager structuré autour de la longère, jardin de vivaces, le vieux chêne remarquable qui a lui seul vaut le détour, la palmeraie, la petite lande surplombant la vallée de l’Evel, la carrière de schiste.

Jardin du Roc’h 1, Le Roc’h, 56150 Guénin Guénin 56150 Morbihan Bretagne 06 34 96 35 56 Jardin paysagé dans un espace boisé.

Visite libre du Jardin du Roc’h: un espace paysager structuré autour de la longère, jardin de vivaces, le vieux chêne remarquable qui a lui seul vaut le détour, la palmeraie, la petite lande la de la…

Ronan Guillo©