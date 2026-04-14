Visite d’un jardin privé rue de la côte du château, Un jardin privé, Joinville

Visite d’un jardin privé rue de la côte du château 6 et 7 juin Un jardin privé Haute-Marne

Manifester sa présence en sonnant, puis s’engager dans le chemin de la côte du château et emprunter la porte d’accès direct au jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Situé le long du chemin dit de la Côte du Château, ce jardin privé ouvre au public exceptionnellement ! La propriété, reconstruite en 1707, est dotée d’un jardin autrefois cultivé en potager et en verger. Depuis ses trois terrasses, ce jardin offre un magnifique point de vue sur Joinville dans son environnement vallonné et verdoyant.

Manifester sa présence en sonnant, puis s’engager dans le chemin de la côte du château et emprunter la porte d’accès direct au jardin.

Un jardin privé 21 rue de la côte du château 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 La propriété, reconstruite en 1707, est dotée d’un jardin, autrefois cultivé en potager et en verger. Manifester sa présence en sonnant, puis s’engager dans le chemin de la côte du château et emprunter la porte d’accès direct au jardin.

Situé le long du chemin dit de la Côte du Château, ce jardin privé ouvre au public exceptionnellement ! La propriété, reconstruite en 1707, est dotée d’un jardin autrefois cultivé en potager et en ce…

© JA Martin