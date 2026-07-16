Visite d’un jardin remarquable, 3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains, Forges-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · 3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains · Forges-les-Bains
Informations pratiques
Visite d’un jardin remarquable Dimanche 20 septembre, 10h00 3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains Essonne
Limité à 10 visiteurs par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
VISITE D’UN JARDIN REMARQUABLE et de sa collection exceptionnelle d’hostas, pour les amoureux de la nature et des beaux jardins.
Dimanche 20 septembre, de 10h à 17h
Rendez-vous 3 impasse du Frêne à Forges-les-Bains.
> Visites sur inscriptions par session de 10 visiteurs toutes les heures.
3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains 3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.forges-les-bains.fr/ »}]
Visite commentée
©mairie de Forges-les-Bains
À voir aussi à Forges-les-Bains (Essonne)
- Exposition « Patrimoines habités » au golf de Forges-Les-Bains, Golf de Forges-les-Bains, Forges-les-Bains 19 septembre 2026
- Découverte historique et architecturale de l’édifice restauré, Église Notre-Dame de l’Assomption, Forges-les-Bains 19 septembre 2026
- Exposition du tableau du 17ème : Saint-Sébastien, Saint-Martin et Saint Roch, Église Notre-Dame de l’Assomption, Forges-les-Bains 19 septembre 2026
- Exposition de l’association Forges Les Arts, Escapade culturelle, Forges-les-Bains 19 septembre 2026
- Découverte d’un atelier d’artisan d’art, Mairie de Forges les Bains, Forges-les-Bains 19 septembre 2026