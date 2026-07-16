Visite d’un jardin remarquable, 3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains, Forges-les-Bains

Informations pratiques

Visite d’un jardin remarquable Dimanche 20 septembre, 10h00 3 impasse du Frêne 91470 Forges-les-Bains Essonne

Limité à 10 visiteurs par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

VISITE D’UN JARDIN REMARQUABLE et de sa collection exceptionnelle d’hostas, pour les amoureux de la nature et des beaux jardins.

Dimanche 20 septembre, de 10h à 17h

Rendez-vous 3 impasse du Frêne à Forges-les-Bains.

> Visites sur inscriptions par session de 10 visiteurs toutes les heures.

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©mairie de Forges-les-Bains