Visite d’un jardin thérapeutique, Le Jardin d’Ericius, Jardin Thérapeutique, Pédagogique et Social, Cognac

Visite d’un jardin thérapeutique 6 et 7 juin Le Jardin d’Ericius, Jardin Thérapeutique, Pédagogique et Social Charente

5€ au profit de l’association nationale « Jardins et Santé » qui collecte des fonds pour financer des jardins dans des lieux de soins. Gratuit -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte de ce jardin de 530 m², dont les espaces ont été spécialement conçus pour accueillir des activités spécifiques dans le cadre de consultations psychologiques et d’animations sociales. Au fil de la visite, vous pourrez mesurer l’impact du végétal – et plus largement du vivant – sur la santé physique et psychique. Les explications proposées s’appuient sur des travaux de recherche scientifiques et médicaux.

Le Jardin d’Ericius, Jardin Thérapeutique, Pédagogique et Social 75 rue Basse de Crouin, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 74 15 88 46 La propriétaire, enseignante et psychologue, a été formée à la faculté de médecine de Saint-Étienne pour concevoir et animer des jardins thérapeutiques. Ce projet lui tenait particulièrement à cœur depuis longtemps, et en 2025, elle a enfin pu concrétiser son idée en trouvant un site adapté. Le jardin a ainsi vu le jour au printemps 2025, en collaboration avec une entreprise locale spécialisée dans l’aménagement paysager. La jardinière vous accueillera pour vous présenter le jardin et vous expliquer le concept de « jardin thérapeutique ». Elle vous détaillera les différentes pratiques possibles dans ce type d’espace, ainsi que les choix de conception fondés sur des études validées par la recherche scientifique (médecine, psychologie, etc.).

L’entrée est fixée à 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans), au profit de l’association Jardins et Santé, qui finance la création de jardins en EHPAD, à l’hôpital, etc. Stationnement dans la rue.

Découverte de ce jardin de 530 m², dont les espaces ont été spécialement conçus pour accueillir des activités spécifiques dans le cadre de consultations psychologiques et d’animations sociales. Au de…

©dominiquedaigre