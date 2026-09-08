Visite d’un logis du XVIIe siècle et du musée Richard Cœur de Lion, Domaine de Châlus-Chabrol, Châlus

Informations pratiques

Visite d’un logis du XVIIe siècle et du musée Richard Cœur de Lion 19 et 20 septembre Domaine de Châlus-Chabrol Haute-Vienne

Gratuit. Visites guidées à 10h, 14h et 16h. 15 personnes maximum par visite guidée, sur inscription sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement le château de Châlus-Chabrol, célèbre pour être le lieu où Richard Cœur de Lion fut mortellement blessé en 1199.

Des visites guidées gratuites, assurées par les propriétaires du château ou une médiatrice culturelle, seront proposées à 10h, 14h et 16h chaque jour. Elles permettront de retracer l’histoire du site, de présenter les premiers travaux de sauvegarde engagés et d’évoquer les projets de restauration en cours.

Afin de garantir la qualité des échanges et pour des raisons de sécurité, chaque visite est limitée à 15 participants. Le parcours permettra d’admirer, depuis un cheminement sécurisé, les deux salons historiques et la salle à manger. Pour des raisons de conservation, l’accès à ces pièces ainsi qu’aux chambres privées ne sera pas autorisé.

L’accès au site est libre tout au long de la journée. Une boîte à dons sera mise à disposition à l’entrée du château pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de contribuer à la restauration et à la valorisation de ce monument historique.

Domaine de Châlus-Chabrol Château de Châlus-Chabrol 87230 Châlus Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.domainedechaluschabrol.com Dominant la vallée de la Tardoire, le château de Châlus-Chabrol est l’une des forteresses médiévales emblématiques du Limousin. Construit aux XIᵉ et XIIᵉ siècles, il est mondialement connu comme le lieu où Richard Cœur de Lion reçut la blessure qui lui fut fatale en 1199. Aujourd’hui, les nouveaux propriétaires conduisent un ambitieux projet de sauvegarde, de restauration et d’ouverture au public afin de redonner vie à ce site historique exceptionnel. Stationnement : les visiteurs sont invités à stationner sur la place située à l’angle des rues Mardochée et Chabrol. Une dépose au sommet et un stationnement PMR sont prévus.

Accessibilité PMR : en raison de la forte pente menant au château, les personnes à mobilité réduite peuvent, sur demande préalable, être déposées en haut de la rue du Château, au plus près de l’entrée. L’accompagnant pourra ensuite stationner sur le parking visiteurs prévu à cet effet. Afin d’organiser cet accès dans les meilleures conditions, les visiteurs sont invités à consulter les informations sur www.domainedechaluschabrol.com et à prendre contact avec l’équipe avant leur venue. Le numéro de téléphone et les modalités d’accès leur seront communiqués à cette occasion.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement le château de Châlus-Chabrol, célèbre pour être le lieu où Richard Cœur de Lion fut mortellement blessé en 1199.

©DR