Thé dansant avec Quentin Laroche Salle des fêtes Châlus

Informations pratiques

Châlus

Thé dansant avec Quentin Laroche

Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Thé dansant avec l’accordéoniste Quentin Laroche, organisé par les Amis du Vélo. Café, chocolat et gâteaux offerts. .

Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 45 74

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English : Thé dansant avec Quentin Laroche

L’événement Thé dansant avec Quentin Laroche Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin