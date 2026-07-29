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Thé dansant avec Quentin Laroche Salle des fêtes Châlus

dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · Châlus

Thé dansant avec Quentin Laroche Salle des fêtes Châlus

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Salvador Allende
Ville
87230 Châlus
Département
Haute-Vienne
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Châlus

Thé dansant avec Quentin Laroche

Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Thé dansant avec l’accordéoniste Quentin Laroche, organisé par les Amis du Vélo. Café, chocolat et gâteaux offerts.   .

Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 45 74 

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English : Thé dansant avec Quentin Laroche

L’événement Thé dansant avec Quentin Laroche Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin

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