Thé dansant avec Quentin Laroche Salle des fêtes Châlus
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Thé dansant avec Quentin Laroche
Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Thé dansant avec l’accordéoniste Quentin Laroche, organisé par les Amis du Vélo. Café, chocolat et gâteaux offerts. .
Salle des fêtes Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 45 74
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English : Thé dansant avec Quentin Laroche
L’événement Thé dansant avec Quentin Laroche Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin
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