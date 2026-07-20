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Marché gourmand Châlus

mercredi 19 août 2026 · Châlus

Marché gourmand Châlus

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Avenue du 19 Mars 1962
Ville
87230 Châlus
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Châlus

Marché gourmand

Avenue du 19 Mars 1962 Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Mercredi 19 août à partir de 18h, rendez-vous sous la halle couverte du centre-ville pour une soirée conviviale autour des produits de producteurs locaux. Profitez de la cuisson sur place, de la buvette et d’une animation musicale. Pensez à apporter vos couverts !   .

Avenue du 19 Mars 1962 Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88 

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Châlus a été mis à jour le 2026-07-20 par Terres de Limousin

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