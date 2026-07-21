Informations pratiques

Châlus

Exposition peinture et sculpture

La Chapelle Sechaud Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Exposition à la Chapelle Sechaud avec Simone MEIER céramiste sculptrice, et Valérie RAY, peintre. .

La Chapelle Sechaud Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88

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English : Exposition peinture et sculpture

L’événement Exposition peinture et sculpture Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin