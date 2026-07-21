AGENDA · Châlus
Exposition peinture et sculpture Châlus
samedi 1 août 2026 · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Exposition peinture et sculpture
La Chapelle Sechaud Châlus Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Exposition à la Chapelle Sechaud avec Simone MEIER céramiste sculptrice, et Valérie RAY, peintre. .
La Chapelle Sechaud Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88
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English : Exposition peinture et sculpture
L’événement Exposition peinture et sculpture Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin
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