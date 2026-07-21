Rando cyclo les 100 bornes des Monts de Châlus Avenue François Robert Châlus
dimanche 2 août 2026 · Avenue François Robert · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Rando cyclo les 100 bornes des Monts de Châlus
Avenue François Robert Ancienne gare Châlus Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Les 100 Bornes des Monts de Châlus invitent les amateurs de cyclisme à découvrir les paysages vallonnés du territoire lors d’une randonnée conviviale. Deux parcours, accessibles également aux vélos à assistance électrique, sont proposés afin que chacun puisse rouler à son rythme (8h30 -> 100km et 8h35 -> 60km). Les tracés GPX sont disponibles en téléchargement pour préparer votre sortie, et l’événement est ouvert à tous dans un esprit de partage, de sport et de découverte. .
Avenue François Robert Ancienne gare Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 36 42 39
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English : Rando cyclo les 100 bornes des Monts de Châlus
L’événement Rando cyclo les 100 bornes des Monts de Châlus Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin
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