Rando cyclo les 100 bornes des Monts de Châlus Avenue François Robert Châlus

Informations pratiques

Châlus

Rando cyclo les 100 bornes des Monts de Châlus

Avenue François Robert Ancienne gare Châlus Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Les 100 Bornes des Monts de Châlus invitent les amateurs de cyclisme à découvrir les paysages vallonnés du territoire lors d’une randonnée conviviale. Deux parcours, accessibles également aux vélos à assistance électrique, sont proposés afin que chacun puisse rouler à son rythme (8h30 -> 100km et 8h35 -> 60km). Les tracés GPX sont disponibles en téléchargement pour préparer votre sortie, et l’événement est ouvert à tous dans un esprit de partage, de sport et de découverte. .

Avenue François Robert Ancienne gare Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 36 42 39

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English : Rando cyclo les 100 bornes des Monts de Châlus

L’événement Rando cyclo les 100 bornes des Monts de Châlus Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres de Limousin