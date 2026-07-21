Tir à l’arc Voie Verte Châlus

Informations pratiques

Châlus

Tir à l’arc

Voie Verte Avenue François Robert Châlus Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 16:30:00

fin : 2026-08-17 17:15:00

Date(s) :

2026-08-17

Testez votre précision et vivez un moment concentré et convivial. Découvrez le tir à l’arc, une activité sportive et ludique qui allie concentration et précision. Accessible à tous, débutants ou non, elle permet de développer la coordination et la patience. Encadrés par un animateur diplômé, les participants apprennent les bases de cette discipline la posture, la tenue de l’arc, la visée et le lâcher de flèche, tout en respectant les règles de sécurité. N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée, une gourde et un goûter si vous le souhaitez. Accessible à tous à partir de 7 ans. Inscription obligatoire. .

Voie Verte Avenue François Robert Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23

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English : Tir à l’arc

L’événement Tir à l’arc Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus