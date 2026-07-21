Tir à l’arc Voie Verte Châlus
lundi 17 août 2026 · Voie Verte · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Tir à l’arc
Voie Verte Avenue François Robert Châlus Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 16:30:00
fin : 2026-08-17 17:15:00
Date(s) :
2026-08-17
Testez votre précision et vivez un moment concentré et convivial. Découvrez le tir à l’arc, une activité sportive et ludique qui allie concentration et précision. Accessible à tous, débutants ou non, elle permet de développer la coordination et la patience. Encadrés par un animateur diplômé, les participants apprennent les bases de cette discipline la posture, la tenue de l’arc, la visée et le lâcher de flèche, tout en respectant les règles de sécurité. N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée, une gourde et un goûter si vous le souhaitez. Accessible à tous à partir de 7 ans. Inscription obligatoire. .
Voie Verte Avenue François Robert Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23
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English : Tir à l’arc
L’événement Tir à l’arc Châlus a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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